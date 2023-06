VIDEO ⟩ Päästjatel käis külas sauna kippunud saarmas

Suure-Jaani saarma kohta arvas Tõnis Korts, et see võis olla noorepoolne isasloom, sellised on seiklushimulisemad. Saarmas on Tõnis Kortsu sõnutsi väga intelligentne loom. Inglismaal on tehtud film "Sõõr puhast vett", milles kirjeldatakse, kuidas mees saarma kodustas ja kuidas nad suurteks sõpradeks said. "Ta võtab hästi õppust, on osav ja tark ning sööb palju kala. Ükskord elas suur saarmas minu kodu lähedal ja sai kätte 2,5-kilose haugi, pani korraks hambajälgedega elutu purika jõe põhja kivi taha suust ära. Poisid olid sukeldumas, märkasid seda ja tõid kala põhjast välja. Saime värskest haugist väga maitsva roa. Tänasime teda ja palusime mõttes andeks. Saarmas on kõva kalamees, küllap sai kiirelt uue," pajatas Tõnis Korts.