Mulgimaa arenduskoja tegevjuhiks püritakse Tansaaniast ja Saudi Araabiast

Tansaania kodanikul Abdulwahid Ibrahim Bushiril on bakalaureusekraad finantsjuhtimises ja Saudi Araabiast kandideerival Abdulrahman Alkhazendaral on sama kraad tööstusjuhtimises. Kumbki neist ei oska eesti keelt, mulgi keelest rääkimata.



Arenduskoda ise on kirjeldanud juhile esitatavaid nõudmisi selliselt, et sobival kandidaadil on projektijuhtimise kogemus, tal on inglise keele oskus kõnes ja kirjas, tal on loov mõtlemine ning kasuks tuleb organisatsiooni juhtimise kogemus ning teadmised mulgi kultuurist ja ettevõtlusest. Töö sisuks on organisatsiooni juhtimine, igapäeva töö korraldamine ja tegevmeeskonna koordineerimine.



Kummalisi kandideerimisi on ka mujal, näiteks Sakala suvereporteriks soovib saada Tallinnas elav India kodanik, paraku piirdub ka tema keeleoskus inglise keelega.



Kandideerimiseni on need inimesed jõudnud tööportaali kaudu. CV-online‘i turundusjuht Karla Oder märkis, et tööportaal on avalik veebileht, mida saavad külastada tööotsijad kogu maailmast.



"Meil on väga palju töökuulutusi, mis on rahvusvahelise mastaabiga, ning suur levikanalite võrgustik ja seetõttu saab meie tööportaal tähelepanu ka väljastpoolt Eestit. Selle tõttu on väike osa meie külastajatest ka niinimetatud parema elu otsijad, kes kandideerivad mõnikord ka sellistele kohtadele, kuhu nad väga suure tõenäosusega ei sobi," selgitas ta.