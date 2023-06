Kolm Viljandi ühe tänava kinnistuomanikku said teisipäeva lõuna ajal raekojast märgukirja, et nende majade ümbert on muru niitmata, ning viitega linna heakorraeeskirjale nõutakse niitmist 14. juuniks. Kiri tekitas raekojas parajat imestust, sest haljastusametnik sellist nõuet heaks ei kiida ning abilinnapea hinnangul on märgukirjad ülereageerimine.