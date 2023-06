Jaanipühad juhatab sisse Suure-Jaani muusikafestival

Peakorraldaja Priit Toobal tõi näiteks, et Tääksi vesiveski vabaõhulaval tuleb kontsert «Kapi blues», Suure-Kõpu mõisas esineb vanamuusikaansambel The Revalers ja Suure-Jaani õigeusu kirikus Eesti rahvusmeeskoor, Suure-Jaani koolis astuvad üles Eesti muusika- ja teatriakadeemia ooperistuudio ja sümfooniaorkester ning Olustvere leivakojas Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm. Koostöös Eesti muusika- ja teatriakadeemiaga on kavas Andres Uibo oreliklassi galakontsert.