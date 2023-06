Tartu poolt tulijaid tervitab Viljandi piiril hõbepaju küljes hulk erkkollaseid, kanaliha konsistentsi ja homaari maitsega seeni. Väidetavalt võivad need nii tervist turgutada kui põhjustada kõhuhäda.

Need on väävlikud ehk vääveltorik, mille viljakehad üksteisega kokkukasvanult võivad Kuulo Kalamehe ja Vello Liivi raamatu «400 Eesti seent» andmeil moodustada hiiglaslikke, lausa mitme meetri pikkusi kogumeid. Laiuski on silmapaistev: seenekübara läbimõõt ulatub 30 sentimeetrini.