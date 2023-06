Lahkus kaheksakordne maailmameister ja 12-kordne Euroopa parim

Sakalale on Hilja Bakhoff kuue aasta eest öelnud, et maailmameistritiitlite või rekordite koguarvu ta ei tea: temale oli tähtis sportimine, mitte niivõrd tulemus.

Ta on öelnud, et hetke, mil ta oma hinge spordile müüs, mäletab ta täpselt. Kodu lähedal oli suur külapidu, kus muude sportmängude hulgas mängiti ka võrkpalli. Ühes võistkonnas lõi kaasa tema vend. «Mina istusin platsi servas ja vaatasin ning järsku tundsin, et see värk hakkas mulle hirmsasti meeldima. Ma polnud ju enne niisuguseid võistlusi näinud.»