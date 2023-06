Viljandi haigla tahab teada saada patsientide mõtteid

Täna tähistatava rahvusvahelise patsiendipäeva eesmärk on kutsuda patsiente ja haiglatöötajaid rääkima teemal "Mis on Sinu jaoks oluline?". Viljandi haigla osaleb selles ettevõtmises esimest korda.

"Otsustasime sel aastal ka ise patsiendipäeva tähistada ja seeläbi koguda meie enda töötajatelt ja patsientidelt väärtuslikku tagasisidet," ütles Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere. "See annab inimestele võimaluse öelda, mida nad tahaksid, et oleks teisiti, ning meile võimaluse kvaliteeti parandada. Mõnikord läheb vaja vaid väikseid ja lihtsaid muudatusi, et inimesed end meie juures veelgi paremini tunneksid."

Patsiendipäev ehk What Matters To You on rahvusvaheline liikumine, mille eesmärk on tuua tervishoiuteenuse keskpunktiks inimene. Liikumine julgustab patsiente ja tervishoiutöötajaid üksteiselt küsima: "Mis on Sinu jaoks oluline?"