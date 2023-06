Juhtkiri ⟩ Müraterroristidele päitsed pähe, aga ainult sõnades

Võiks arvata, et sellele küsimusele on veebiavarustest hõlpsasti vastus võtta, aga pole. Öörahuvälisel ajal ei saa keegi eeldada, et naabrid liiguvad kikivarvul ning elavad haudvaikselt, sest pesu vajab pesemist, muru niitmist, ahjupuud lõhkumist, lisaks vaatavad naabrid televiisorit ning kuulavad mõnikord muusikat. Tänaval sõidavad autod, koerad hauguvad, lapsed kilkavad. Mingil määral peame sellega leppima, samas kehtib põhimõte, et ühe inimese õigused lõpevad seal, kus teise omasid riivatakse, ning igal inimesel on kodurahu õigus. Seadusega on küll kehtestatud müranormid, aga ülemäära palju abi neist naabritevahelises vaidluses ei ole, sest need on mõeldud peamiselt ettevõtjate ohjeldamiseks ning mürataseme mõõtmiseks on tarvis kohale kutsuda ametnikud. Praktikas võib aga juhtuda, et päeval, kui oled ametnikud kohale kutsunud, on lärmakas naaber parajasti välismaal.