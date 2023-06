Juba mitu aastat ei tähenda laat minu peres enam maasingi või maitsvaima koduõlle otsinguid. Nüüd tuleb suund seada hoopis lastealale. Läks ikka omajagu aega, enne kui sain lapsele selgeks tehtud, et laadal on küll tihti batuut, aga sõna «laat» ei tähenda batuuti. Nüüdseks on laada mõiste juba selgemaks saanud ning tähendusse on lisandunud jäätis, jääjook, suhkruvatt, friikartulid ...