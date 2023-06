Ohtlikuks muutunud pumprada saab korda

Nagu klubi nentis, on hulk konstruktsiooni materjali tallamise ja erosiooni koosmõjul raja kõrvalt eraldunud ning on oht, et kuuma ilmaga hakkab rajakate servadest vajuma ja pragunema, mis omakorda võimaldab külmaga jääl pragusid suurendada ja rada lõhkuda. Ehitaja hinnangul tuleks parandustöö kiiresti ette võtta ning eraldunud materjal asendada uue purukruusaga ja võimalusel kunstmuruga, sest suure tõenäosusega pole võimalik raja perimeetris pealtvaatajate tõttu muru kasvatada.

Viljandi Rotary klubi presidendi Kristel Kesalo sõnul võib rattaga üle pumpraja ääre sõitmine või libastumine põhjustada ratturi kukkumise. «Need asfaldi ääred on üpris kõrged. Väikesed tõukerattad on hästi tundlikud ja sealt sellega välja sõites võib laps kukkuda,» rääkis ta. «Pealegi kui neid ääri ei toestata, laguneb rada lihtsalt ära: asfaldi sisse tekivad mikropraod ja kui tuleb kuum suvi, siis see laguneb veel rohkem. Kui sellele järgneb ka külm talv, on asi päris hull.»