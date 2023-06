Kuigi Kondase keskuse intiimne õhustik, napp lavakujundus ja Jaan Jaago muusika esimesed meeli puhastavad noodid loovad justkui eelduse, et järgneb ülistuslaul meie naispoeetide loomingule, ei ilmne etenduse jooksul seesugust igavat suhet luulesse. Sealt paistavad vabadus ja mänguiha. Seega ei leia Anna Haava sedastus, et luule ei tule tuulest, ja Juhan Viidingu küsimus, mis on ikkagi see luuletaja luule, selle lavastuse kontekstis lihtsustatud vastust. Laval toimuv tekitab palju põnevamad küsimused. Mis neil luuletajatel viga on? Miks me ikka ja jälle seda luulet vajame?