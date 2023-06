PÄEVA KLÕPSUD ⟩ Reketid valmis! Järveäärsed padeliväljakud valmivad jõudsalt

Üks padeliväljakute rajamise eestvedajatest, osaühingu Tennisekeskus esindaja Ott Ahonen on varem Sakalale selgitanud, et rajamisel olevad väljakud eristuvad teistest omataolistest aluspõhja poolest: kunstmuru asemel laiub neil vaipkate. "Usume, et kunstmuru ei ole kõge parem spordiväljaku kate," rääkis Ahonen aprillis Sakalale. "Seal on vaipkate täitematerjaliga: õhuke kiht keraamilist liivatäidet."