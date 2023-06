ÕUDSELT TORE VILJANDI ⟩ Kummitused, judinad ja salapärased majad. Linnaraamatukogu kuulutas välja laste ja noorte kõhejuttude võistluse

"Vanalinn on täis õudselt toredaid maju, kuid kummitus- või muidu kõhelugusid nende kohta eriti ei leia," kirjutas linnaraamatukogu sotsiaalmeedias. "Mis oleks, kui teeks vanalinnas jalutamise üheskoos põnevamaks ja fantaseeriks, milline maja võiks endas peita üht põnevat ja kõhedat lugu? Selleks on vaja liikumisaastale kohaselt võtta alustuseks ette üks jalutuskäik Viljandi vanalinnas, valida välja inspireeriv maja ning kirjutada maja ja seal elutseva kummituse või muu müstilise tegelase kohta üks äge kõhelugu. Oluline on meelde jätta ka selle maja aadress!"