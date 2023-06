Praegune peatrepp ja terrass on segu uuest ja vanast, seejuures eirab uuem osa paljusid muinsuskaitse reegleid. Et trepp on ka vajunud, otsustas vallavalitsus selle renoveerida ning eelmisel nädalal kinnitatud konkursi tulemuste järgi võtab töö ette osaühing Terasteenus.