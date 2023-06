Turniiri idee autor ja seda nüüdseks 22 korda korraldanud jalgpallitreener Jaak Luhakooder nentis, et seekord jõudis võistlusele neli meeskonda: üks Lätist Valmierast, üks Leedust Kretingast ja kaks Viljandimaalt. Tegelikult oleksid algul pidanud tääksilaste asemel mängima pärnakad, aga neil tuli viimasel hetkel loobuda. "Suur tänu Tääksile, et nad üsna viimasel minutil tulla said," sõnas ta.