Peatreeneri mängijapingile toonud Tulevik sai kolme kaotuse järel taas võidurõõmu tunda

Tulevik asus juhtima 17. minutil, kui palli saatis väravasse Eric Levit. Vaheajale mindi Tuleviku 2:0 edus, sest vahetult enne poolajavilet olid vastased löönud omavärava. Tuleviku väravasse lükkasid Läänemaa mängijad esimese palli kaks minutit enne kohtumise lõppu ning seisuga 2:1 Tulevik ka võitis.



Ilves tunnistas, et võit oli väga oluline, sest märtsi keskpaigast on mängijad seotud õpingute, töö või perega ega ole jõudnud seetõttu regulaarselt treeningutele ja mängudele. Tihti on treeningutel vaid 13 mängijat ning nii meeskonnasisest konkurentsi ei teki.



Pühapäeval oli Tulevikul vahetusmängijate pingil viis meest. Üks neist oli väravavaht ja üks peatreener ning neid kaht väljakule ei vahetatud. Peatreener oli protokolli järgi Mati Jürisson. "Oleksin läinud, kui lõpus oleks olnud vaja lihtsalt massi tekitada ja kogemust," arvas 2019. aastal tippjalgpalli lõpetanud Ilves. Seekord suudeti aga lõpuni välja pidada nii, et treener jäi pingile.



Ilves tunnistas, et tema asumine varumeeste sekka ei saanud olla lõpuni aus, sest igapäevast trenni ta ei tee. Seetõttu küsis ta enne mängijatelt, kas nood on sellise mõttega nõus. "Kui nad oleksid öelnud "Jää sina treenerikohale", siis ma oleksin nii ka käitunud," kinnitas peatreener.

Viimati sai Tulevik liigas võidu 13. mail, sellel järgnes kolm kaotust ning liigatabelis on ta praegu 27 punktiga viiendal kohal. Seejuures on Tartu Welcol sama palju punkte ja Kuressaarel vaid punkt enam. Liiga liider on 32 punktiga Narva Trans U21.

Järgmise kohtumise peab Tulevik 12. juunil võõrsil, kui vastane on liigas seni kaks punkti kogunud ja kindlalt viimasel kohal paiknev Pärnumaa JK.