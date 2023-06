Kohus ei lubanud sotsiaalmajas ohvrit vägistanud meest vabadusse

Ehkki vanglas on mees olnud sedavõrd tubli, et teeb käskimata ja kohtu korralduseta majandusabitöid ja osaleb ka ühes sotsiaalprogrammis, ei soovita vangla teda enne tähtaega vabastada. Hinnangu kohaselt on ta teistele ohtlik ning võib füüsiliselt rünnata. Uue seksuaalkuriteo toimepanemise võimalus järgmise viie aasta jooksul on hinnanguliselt 41–62 protsenti.