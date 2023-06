Põhja-Sakala vallas neljakordselt vähendatud kaasava eelarve ideevõistlusele esitati vaid kaks ettepanekut ja mõlemad on seotud Võhmaga. Plaanid peavad teoks saama 5000 euro eest.

Esimene plaan on rajada Võhmasse laulev pink, et tähistada väikelinna metsosopran Annely Peebo sünnikohana. Teine idee on seotud kooli õuesõppeala arendamisega.