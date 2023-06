Vallavolinikud soovivad Viiratsisse ujulat rajada

"Me ei ole seda lepingut kunagi toetanud. See on vallale liiga kallis," sõnas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridadesse kuuluv Ülo Tuvi. Viljandi vallale tähendaks leping aastas enam kui 240 000 euro suurust kulu, aga aprillis tõdes spaahotelli rajamise eestvedaja Roman Kusma volikogu ees esinedes, et seda summat oleks vaja tõenäoliselt veelgi suurendada, kui spaahotell valmis saab.