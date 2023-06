„Kõige tähtsam, et ei saja vihma, sest see peletaks rahva minema” arvas Viljandi hansapäevade südant ehk hansalaata korraldava Bonfiatuse Gildi esindaja Moonika Pill. „Peaasi, et pole kuum, sest siis ei taha inimesed osta,” leidis Sakust Ristemäe talust kauplema tulnud Tõnis Vaik.