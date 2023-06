Viiratsi lähedal Ruudikülas asuva Kissa-Märdi talu peretütar Jaanika Viidebaum on sekretäriks ja raamatupidajaks õppinud ning ettekandja, toateenija ja viinavillija ametit pidanud. Veel viis aastat tagasi ei osanud ta uneski näha, et laudas sõnnikuga majandamine ja põllul traktoriga töötamine võiks naudingut pakkuda, nüüd on aga kõik teisiti.