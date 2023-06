Piirilaat toob Eesti pisilinna suure hulga lätlasi

"Valmierast, Ruhjast, Mazsalacast, aga ka Riiast," loetles Laine Pedaja kohti, kust kaupmehed on endale müügiplatsi broneerinud. Kogu müügiala sai juba mitu nädalat tagasi täis ja kui siis Eesti kaupmehed nädala eest ärkasid ja hakkasid kohti küsima, polnud neile enam midagi anda. "Kõik kohad on välja antud," nentis korraldaja.

Teist aastat ei peeta piirilaata enam piiril, vaid umbes kilomeetri kaugusel Mõisaküla linnas. Piirini viiv maantee on väga kitsas ning seal müüjad ja ostjad pikas reas tegutsema panna oli väga ohtlik, sest maanteed liikluseks sulgeda ei saanud ning oma rada ühest riigist teise otsisid autod, eeskätt suured veokid. Lisaks kurtsid Mõisaküla elanikud, et suuri taimi piiri äärest koju kanda on päris keeruline, ja seetõttu toodi laat linna, kus saab korraldada parkimist ning luua müüjatele ja ostjatele paremad võimalused.