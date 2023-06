Viljandis kestab hansamöll

Linnapea Madis Timpson avaldas rõõmu, Viljandi hansapäevadel on juba väärikas ajalugu. Neid on peetud 31 aastat ning selle aja jooksul on tulnud korralduses teha uuendust ja värskendust. «Palju on aastatega muutunud,» nentis linnapea.