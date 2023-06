Nädala mure ⟩ Naabrid ja nende detsibellid

Ent kui ikka ühiselulistele reeglitele vilistatakse, nagu Võhma rahvas tänases lehes kurdab, ning muusikat kuulatakse nii valjult, et see muutub kogukondlikuks mureks, on lood halvasti. 112 helistamine peaks kõigil julgemalt ja kergemalt tulema, kui selleks tõesti põhjust on. Inimesed kannatavad täiesti asjatult ja liiga pikalt seda, mida sugugi ei peaks. Politseinikud ei saa midagi teha, kui nad ei tea, et nad peaks midagi tegema. Mida jõulisemalt oma õiguste eest seista, seda suurem on lootus, et see õigus ka jalule seatakse. Jah, eks sel ole teatud pealekaebamise mekk man ja paljudele inimestele see ei meeldi. Tunnen alati politseisse helistades süümepiinu kõigepealt sellepärast, et politseid ja häirekeskust tülitan, ja siis sellepärast, et rikun teisel inimesel justkui päeva ära. Aga tema minul, sinul või meil kõigil võib siis rikkuda ...?