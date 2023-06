On soe hiliskevadine keskpäev. Lilled õitsevad, linnud laulavad. Värskelt niidetud rohi lõhnab joovastavalt. Kirjus kerges kleidis neidis jalutab valge karvase koerakesega, mõlemad on mõnusalt lõõgastunud moega. Männimäe servalt Huntaugu mäelt paistab kenasti kätte Viljandi järv, selle vesi on peegelsile. Täielik idüll.