Viljandi legendaarne rokifestival jõuab pool sajandit hiljem plaadile

Kuigi festivalile jäi tulemata ainsa välisesinejana siia oodatud kollektiiv nimega Opus Riiast, saabus siia rokkmuusikahuvilisi üle kogu Nõukogude Liidu, alustades Vladivostokist ja Lvivist ning lõpetades Leningradi, praeguse Peterburi, ja Riiaga. Kuigi on arvatud, et festivalist ei jäänud peale uduste fotode mingeid jäädvustusi, selgus, et Eesti Raadio salvestas suurema osa kontsertidest. Lindistatud paladest jäi alles küll valik, ent need on seniajani säilinud ning pärast hoolikat ja põhjalikku taastamist ka tänapäevasele muusikahuvilisele peagi kättesaadavad.