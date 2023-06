Sõjapõgenikud tallu tööle ei kipu

See ülesvõte Linnamäe farmis lehmadega askeldavast Olga Barabeist on tehtud kohe pärast sõja puhkemist 27. veebruaril 2022. Ta oli toona väga mures kodumaale jäänud laste pärast ja mõlemad mehega kippusid Ukrainasse tagasi. Lapsed palusid neil jääda turvalisse Eestisse ja nad on siin praegugi.

Foto: Egon Valdaru