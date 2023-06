"See kivi tuleb eest ära saada – tehke, mis tahate!" ütles Robin Liiber, kes avamisüritust juhtis. Elamuskeskusele on see 18-aastane Tarvastu mulk suvetöötajana tõeline pärl. Noormehe murdekeel on nii loomuomane, et ta tegi silmad ette nii mõnelegi, kes on aastakümneid selle keele kõnelemist harjutanud. "No mis sääl iki – piap õpme. Emä mul ei kõnele, aga nänn kõneles seanset segämurret," seletas ta.