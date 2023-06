Gümnaasium kutsub öölaulupeole

Öölaulupidu on kujunenud Viljandi gümnaasiumi traditsiooniliseks muusikaürituseks. Esimest korda sai see teoks aastal 2013 Ugala tiigi kaldal.

Tänavuse peo põhiesinejad on oma kooli õpilased ja vilistlased. Kuulata saab ka Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia segakoori ja Viljandi muusikakooli ansamblit The Boosters. Kavas on laulud eesti kerge muusika klassikast, aga kaasa saab laulda ka näiteks Koit Toome, Trafficu ja Ursula laule.