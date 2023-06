Minule on enesestmõistetav, et igas Eesti paigas peab olema hea elada. Kas inimene on otsustanud elada mõnes suurlinnas või väikeses kohas, elementaarsed asjad, nagu algkool, lasteaed, pood, turvatunne või elekter, peavad olema tagatud.

2023. aasta algul elas Eestis 1,3 miljonit inimest, neist umbes 640 000 Harjumaal, sealhulgas 460 000 Tallinnas. Inimesed on liikunud maapiirkondadest linnadesse eri põhjustel: linnas leiab lihtsamini töö ja teenused on kättesaadavamad, seal on enam lasteaedu ja koole ning suurem valik poode. Pole kahtlustki, et linlastele on mugavused ja vajaduste rahuldamine paremini tagatud.