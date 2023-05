Juhtkiri ⟩ Suvi saab taas alata

Traditsiooni arendamist näitab suurepäraselt kas või see, et kodukohvikute ööst on kiiresti saanud hansapäevade üks ­oodatumaid ja rahvarohkemaid osi. Asjaolu, et see kolib ühest linnajaost teise, annab võimaluse kogu linna paremini kaasa haarata ja teisalt pakub see mõnusat vaheldust: igal aastal uued kodud ja uued toidud. Seekord saab – soovitavalt tühja kõhuga – minna külla Uueveski rahvale ning see, et kohta, kus seltskonnaga ­aega veeta, pakub lausa 28 kodu või toiduputkat, on igati tubli ja tunnustust väärt tulemus.