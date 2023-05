Suur kauplejate hulk avab hansalaadal lisatänava

Kui varem on hansapäevad jõudnud ka lossimägedesse Kirsimäele, siis tänavu on korraldajad üritust kokku tõmmanud ning see piirdub vanalinna ja kesklinnaga. «Nagu ikka, siis kohvikuöö on igal aastal uues linnaosas, sel aastal Uueveskil. Reedel olemegi seal,» ütles Viljandi hansapäevade peakorraldaja Elisabeth Teener.