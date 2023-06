Mulgid kõnelevad sellest, kuidas nad lähevad Tallinna Baltica festivalile ihu- ja vaimutoitu pakkuma ning et Tommiboy tegi maailma esimese mulgikeelse räpiloo. Selgub, et pearäti sidumiseks on mitu viisi, ja seda kunsti harjutas suur seltskond naisi Karksi-Nuia kultuurikeskuses.