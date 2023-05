Viljandi järve ääres jäi naine kadunuks

Politsei palub kaasabi, et leida Meeli, kes pole ööpäeva jooksul naasnud oma koju Viljandis.

Politsei palub kaasabi, et selgitada välja 45-aastase Meeli asukoht. Lähedased andsid teada, et Meeli oli viimati perega kontaktis eile kella 18 paiku ja sestpeale on tema asukoht teadmata. Oma kodus naine öösel ei viibinud.