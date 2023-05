Kooliujula vajab spaahotellini vastupidamiseks remonti

Jakobsoni kooli haldusjuht Marek Torn avaldas arvamust, et 2026. aastani kooliujula ilma remondita vastu ei pea. Kõige suurem mure on tema sõnul ventilatsiooniga, mis pärineb viimasest suuremast renoveerimisest 1996. aastal, ei tööta enam normaalselt ning mille remondiks tuleks linnal planeerida umbes 100 000 eurot.

Kooliujula kehvale seisukorrale on tähelepanu juhtinud ka terviseamet, aga seni on ta leppinud vastusega, et Viljandisse kavandatakse uut ujulat.