Üle poole Eesti kõlanud paugud tulid kümne kilomeetri kõrguselt

Õhuväe teavitusspetsialist Siim-Verner Teder selgitas, et tegemist oli treeninglendudega, mis kulgesid plaanipäraselt. Helikiirust ületati maast enam kui kümne kilomeetri kõrgusel, aga ilmastikuolude tõttu kõmasid need üle maa. Helikiirust ületati ka korduvalt ja seda tegid hävitajad Eurofighter Typhoonid.

Kolga-Jaani elanik kirjeldas, kuidas paugu peale ehmatasid tema koerad, ning paljud arvasid algul, et olid kuulnud valju äikest, kuid peagi sai selgeks, et see ei olnud ilmastikunähtus. Viljandis tundsid inimesed ka helile järgnenud lööklainet, klirisesid aknad ja värisesid kergemad esemed. Üks traktoriroolis olnud inimene kirjutas, et arvas esimese hooga, et tal masina rehv plahvatas.