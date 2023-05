Puru Liisu repertuaar sisaldas lõikus-, õitsi-, kiige- ja pulmalaule, aga ka jaani-, mardi- ja jõululaule. Temalt on üles kirjutatud üle 9000 värsi nii regivärsilisi kui ka riimilisi laule. Holstre külaseltsi juhatuse liige Loit Kivistik ütles, et kuna tegemist oli kuulsa rahvalaulikuga, ei olnud paadile nime panna keeruline.

"Liisu repertuaari esitatakse tänaseni, tema lood on ka näiteks Cätlin Mägi repertuaaris," rääkis Kivistik. "Paat on kogu aeg järvel, luku võti on külaseltsi liikmetel, kes saavad paati ise kasutada või lubada sinna oma sõpru ja häid tuttavaid. Nii et põhimõtteliselt on paat vabakasutuses, aga külaseltsi liikmete vastutusel."