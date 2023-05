Viljandi linna lastekaitsepäeva avab JJ-tantsukool neljapäeval kell 14 ja rõõmus pidu, mille eest seisab hulk Viljandi asutusi, kestab kella 18-ni. Nagu avatud noortetoa noorsootööspetsialist Maarit Järsk ütles, siis oluline ongi see, et väga palju Viljandi asutusi tuleb kokku, et teha lastele tore päev. "Meil on siin politsei ja päästeamet, linnaraamatukogu, huvi- ja kunstikool ning kes kõik veel," lausus ta.