Juhtkiri ⟩ Omavalitsusjuhid peaksid peeglisse vaatama ja küsima: "Miks meie laev upub?"

See on lihtsalt üks põlvkondade erinevus: kui veel mõni aeg tagasi vaadati sellele viltu, kui inimene üsna tihti töökohta vahetab, siis praegu võetakse seda üsna enesestmõistetavana, et inimene otsib uusi väljakutseid, paremat palka või teeb karjääris kannapöörde kas või hilises keskeas. Mõned aastad ühel kohal töökogemust omandatud, võib inimene soovida karjääriredelil tõusta või lihtsalt vaheldust, elada mõnes muus maakonnas või lausa muus riigis.