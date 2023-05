Nagu selliste võistluste korraldajad on väitnud, on majandusliku poole pealt kriitiliseks piiriks 60 osalejat. Tarvastu mehed on aga suutnud võistlusi alati korraldada nii, et soovijaid on jagunud. Kui sõideti veel vanal rajal, jäi osa neist isegi ukse taha. Uuel rajal seda muret, et keegi võistlema ei pääse, enam ei ole, sest raja hoolduseks võistluste käigus enam aega ei kulu ning korraldus on uusimaid tehnilisi vahendeid, näiteks elektroonseid hoiatuslippe ja elektroonset valestardi avastamist kasutades tipptasemel.