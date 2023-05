Vallavõim liitis kaks lasteaeda vanemate ja opositsiooni vastuseisust hoolimata

"Me ei osanud seda ette näha, et tuleb rohkem kaasata," tunnistas abivallavanem. Nii kohtus vallavõim hoolekogu ja lapsevanematega kevade jooksul neli korda, aga ühisele meelele tegelikult ei jõutudki. Oma viimases pöördumises palusid lapsevanemad, et liitumine lükataks edasi vähemalt 2024. aasta sügiseni, kuid vallavõim ei pidanud seda põhjendatuks.