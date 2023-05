Viirused taanduvad visalt

"Gripp hakkab taanduma, nakatumisnäitajad on juba mitu nädalat kahanemistrendis, aga pääsenud me sellest ei ole. Möödunud nädalal lisandus 39 juhtu, neist seitse diagnoositi laboris," ütleb ta.

Laialdaselt levivad praegu hMP-viirused, mis võivad mööduda eriliste sümptomiteta, aga põhjustada ka köha, nohu ja palavikku kuni hingamisraskusteni välja. On paragrippi, mille tundemärgid on palavik, nohu, ninakinnisus ja köha. Võib tekkida gripile omane lihasvalu, samuti läkaköhalaadne haiguspilt palaviku ja köhahoogudega. Paragripp on vastik pikalt vinduv haigus, aga õnneks ei tekita see tüsistusi.