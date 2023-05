Viimati mainitud toidukohas toimetama asuv Maroko päritolu Ahmed Hassouni, kes on Viljandis elanud kolm aastat, ütles, et eks näis, kuidas kulgeb, kuid vähemalt sel suvel tahaks ta äri Viljandis avatuna hoida. Menüüs hakkavad vahest kõige enam pilku püüdma Prantsuse takod, kuid pakutakse ka muud tänavatoitu. Nagu Hassouni selgitas, on Prantsuse takod Prantsusmaa uusim toidutrend, mis on segu Prantsuse kiirtoidust ja Mehhiko takost.