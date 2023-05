Viljandisse tulevad õuesõppeklass, joogiveepunktid ja lilleaasad

Linna ja keskkonnainvesteeringute keskuse sõlmitud leping toob Viljandisse 200 000 eurot kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise projekti raha. Linna omaosalus on 15 protsenti ehk 35 295 eurot.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kliimamuutused meile kõigile järjest enam nähtavad ja tuntavad. "See projekt annab hea võimaluse Viljandi noori kliimamuutuste vallas harida ning keskkonnahariduse abil aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks inimesteks. Samuti saame projekti toel astuda samme, et kliimamuutusi leevendada," nentis ta.