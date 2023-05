Tänavapildi lahutamatuks osaks on noored moodsad inimesed, pilk looritatud, klapid kõrva surutud. Üsna sageli kuulevad aga isegi möödujad seda muusikat, mis parasjagu mängib. Kõrvaklappidest! Muusika on muidugi oluline osa identiteedist ja väljendusviisist. Muusika on kaunis kunstivorm, mis pakub naudingut ja emotsioone. Õnnetul kombel võib aga selle liiga tugev nautimine põhjustada ja põhjustabki pöördumatuid probleeme.