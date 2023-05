Juhtkiri ⟩ Kus pidu pidada?

Laupäeval peeti Viljandis maakonna noorte laulu- ja tantsupidu. Kui lauljad ja orkestrid astusid üles nagu ikka lauluväljakul, siis tantsijatele tuli kaasa elama minna Viljandi spordihoone saali. Sel valikul on kindlasti nii häid kui halbu külgi, aga halbu ilmselt tublisti rohkem. Jutul, et nii saab tantsijad ja pealtvaatajad ilma eest varjule, olgu siis hirm päikese või vihma ees, on tõepoolest iva sees. Aga mõnedki tantsijad kurtsid, et spordihoones oli umbne ja palav, nii et vaevalt mai lõpus päikese käes tantsimine oleks kehvem variant olnud.