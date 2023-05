Avariis sai viga kolm inimest

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et avariisse sattusid Mercedes-Benzi takso ja sõiduauto Škoda Fabia. Haiglasse viidi kolm inimest.

«Škoda roolis oli 71-aastane mees, kes sõitis Mustla poolt, soovis sooritada vasakpööret ning keeras ette vastu liikunud Mercedese taksole, mida juhtis 60-aastane mees,» kõneles ta. «Auto tuuleklaaside vigastuste järgi on esialgu kahtlus, et kumbki juhtidest ei kandnud turvavööd. Mõlemad said viga ja viidi haiglasse. Lisaks viidi haiglasse Škodas kaasa sõitnud inimene.»