Viljandi naised hoidsid rattavõistlustel lippu kõrgel

Kristel Sandra Soonik, kes oli ühtlasi parim noorrattur, ütles, et see oli miinimum, mille järgi Eesti rahvuskoondis tuli. «Tänavune võistlus oli kindlasti põnevam ja raskem kui eelmisel aastal, sest jagus küljetuulelõike ja grupis toimus palju rünnakuid,» lausus ta.

Sõidu keskpaigas pärast kruusalõiku juhtus Soonikul ärev moment, kui tema ratta käiguvahetaja lakkas töötamast. Probleem küll lahendati, kuid rattur pidi nägema palju vaeva, et jõuda tagasi peagruppi. «Ma mõtlesin, et nüüd on kõik. Mul ei olnud varuratast ja ma ei oleks kujutanud ette, et oleksin pidanud kellegi teise rattaga sõitma,» lisas ta.