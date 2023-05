Väikeettevõtjad saavad veel küsida investeeringutoetust

Aprillis jõustus määrusemuudatus, millega tõsteti toetuse maksimaalset suurust, mis nüüdsest on arengukava programmiperioodil ühe taotleja kohta kokku miljon eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütles, et kuna toetuse maksimaalset suurust ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodi jooksul suurendati 250 000 euro võrra, siis saavad selle konkreetse toetuse taotlemise võimaluse ka need ettevõtjad, kes on arengukava programmiperioodi jooksul juba varem kehtinud maksimaalse toetussumma ulatuses investeeringuid teinud, kuid soovivad nende tegemisega jätkata.