Televaataja küsib: kuhu jäi «EnsV», kuidas on «Eesti mängu» nii palju?

Vastab Eesti Rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe:

«EnsV» võtted on käinud pidevalt ja sari naaseb uute osadega vaatajate ette sügishooajal. Sellele eelnenud sari «ENSV» alustas 2010. aastal ja kokku tehti 12 hooaega. Sari lõppes süžee järgi Eesti Vabariigi loomisega ja seejärel muutis ka nime – alates 2020. aastast on sari eetris nimega «Eesti, nüüd siis Vabariik» ehk «EnsV». Tänavu sügisel ekraanile jõudev hooaeg on järjekorras neljas.

«Eesti mäng» oli esimest korda eetris 2011. aastal ja aastate jooksul on vaatajad saanud kaasa elada enam kui 300 mängule. 2022 on ainuke aasta, mil «Eesti mängu» ei tehtud, põhjuseks eelkõige Ukraina sõda, mis tõi programmi kaasa olulisi muudatusi. Tänavu otsustas rahvusringhääling «Eesti mängu» tsükli teistmoodi üles ehitada: kui varasematel aastatel on see saade olnud eetris terve suve argipäeviti, siis nüüd nädala lõpus, aga see-eest pikema perioodi vältel.